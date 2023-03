«Ora ti uccido!»: follia fuori l’ospedale, insegue e minaccia il genitore con una roncola

Tra di loro ci sarebbe dovuto essere un rapporto cordiale, pacifico, affettuoso, teso al mutuo soccorso, invece le cose stavano in modo decisamente diverso e quasi ci si fa fatica a crederci. Un ragazzo di 23 anni ha minacciato di morte il genitore rincorrendolo con una roncola. Il tutto è avvenuto fuori l’ospedale Fiorini di Terracina, in provincia di Latina. A seguito dei fatti, per il ragazzo è stata disposta la custodia in carcere.

Le minacce al genitore fuori all’ospedale

I fatti sono avvenuti lo scorso 7 marzo quando i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un 23enne, residente a Sonnino, già conosciuto alle forze dell’ordine per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è scattato a seguito della vicenda che ha visto protagonista il ragazzo nella tarda mattinata dello scorso martedì quando, all’esterno del dell’Ospedale A. Fiorini di Terracina, il 23enne rincorreva il proprio genitore con una roncola minacciandolo di morte.

L’arresto

Purtroppo quello descritto non è un caso isolato. Il gesto del quale si è reso responsabile il giovane, è, infatti, l’ennesimo avvenuto nel corso degli ultimi mesi. Ora, a seguito dei fatti che lo hanno visto nuovamente protagonista, nei confronti del ragazzo – su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sintonia – è stata disposta la custodia in carcere.