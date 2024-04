Perseguita l’ex compagna per mesi: 47enne in carcere

Le vicende processuali di un 47enne accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna si sono concluse con l’esecuzione da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Stato della misura prevista dal giudice del Tribunale di Cassino, di reclusione in carcere dopo la sentenza di condanna a una pena detentiva di 8 mesi.

Il 47enne di Formia, volto già noto alle forze dell’ordine, è stato, infatti raggiunto dal provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Cassino Ufficio Esecuzioni Penali lo scorso 16 aprile.

La vittima è stata oggetto di stalking per quattro mesi

Si tratta di una misura che scaturisce, e rappresenta l’epilogo, di una attività di Polizia giudiziaria posta in essere a carico dell’uomo dai poliziotti del Commissariato di Formia in ordine al reato di stalking ai danni della ex compagna. Quest’ultima sarebbe stata vittima di atti persecutori da parte del 47enne per quattro mesi, dal mese di febbraio 2019 al mese di maggio 2019.

Il 47enne è stato accompagnato nel carcere di Cassino

Il medesimo all’esito del processo è stato ritenuto colpevole del reato dall’Autorità Giudiziaria competente e condannato in via definitiva a otto mesi di reclusione. Pertanto l’arrestato, dopo essere stato sottoposto ai rilievi foto-segnaletici, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.