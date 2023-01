Picchia la mamma per ottenere i soldi: arrestato 22enne

Grave episodio di violenza domestica all’interno della zona di Minturno, dove da diverso tempo un giovane maltrattava la propria madre per ottenere, con la violenza, ingenti somme di denaro. Una situazione di tortura che la donna, purtroppo, viveva abitualmente, con un figlio problematico che trovava qualsiasi scusa per farsi consegnare i soldi. Pugni, calci e schiaffi se si ribellava. Una situazione che ha spinto la signora a contattare le Forze dell’Ordine, al fine di fermare l’azione violenta del ragazzo e salvaguardare la propria salute.

Il figlio picchia la propria mamma per ottenere i soldi

I Carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 22enne di Minturno, il quale ha compiuto in diverse occasioni maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre che allo stato si trova collocata in una struttura protetta antiviolenza.

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Altre operazioni dei Carabinieri di Scauri e Minturno: fermato evaso dalla comunità terapeutica

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.RM. di Formia in Scauri di Minturno hanno tratto in arresto per evasione un 28enne straniero, per essersi allontanato arbitrariamente dalla comunità terapeutica “Casa Emmaus” di Iglesias dove era detenuto ed essere sbarcato dapprima al porto di Napoli e dopo essere giunto in treno a Scauri dove veniva intercettato all’interno di noto esercizio commerciale. Ancora una volta l’azione delle Forze dell’Ordine si è dimostrata necessaria e decisiva per tutelare la salvaguardia delle persone.