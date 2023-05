Pontina, incidente mortale: scontro tra due auto, deceduta una donna. Strada chiusa

Incidente mortale sulla Pontina. Un terribile scontro è avvenuto oggi, 24 maggio, sulla SS 148, dove una donna ha perso la vita a seguito di un violento urto tra due auto, una Fiat Idea e un’Audi Rs Q8. L’incidente è successo al chilometro 90, nel tratto di pertinenza del comune di Sabaudia, in provincia di Latina, tra la Migliore 51 e strada Gian Filippo, intorno alle ore 16:00.

Morta una donna: era appena uscita dal lavoro

A scontrarsi due vetture che viaggiavano in direzione sud. L’urto è stato violentissimo, al punto da distruggere entrambe le auto e da non lasciare scampo a una delle conducenti. Si tratta di una donna che, dopo aver lasciato il posto di lavoro, un’azienda con sede sempre sulla Pontina, stava tornando a casa. La vittima era quasi arrivata all’altezza della sua abitazione quando si è verificato il terribile incidente.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna stesse per svoltare con la sua vettura, la Fiat Idea, per rientrare a casa, quando è stata urtata dall’Audi Rs Q8, il cui conducente evidentemente non si è accorto della manovra.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’eliambulanza, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Terracina, per i rilievi di rito, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.