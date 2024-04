Precipita con la moto in una scarpata: grave una 20enne

Una 20enne è finita con la sua moto nella scarpata, nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile. L’allarme per un incidente stradale è scattato poco dopo le 16 nella sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Latina e immediatamente è stata inviata una squadra in via Appia al km 129,200.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Gaeta

A intervenire sul luogo dell’incidente è stata la squadra territoriale dei pompieri di Gaeta, che ha constatato una moto incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, e la conducente ferita che era finita in una scarpata che costeggia la strada.

Dopo il recupero la 20enne è stata elitrasportata a Roma

Essendo la zona scoscesa si è reso necessario l’intervento di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco per recuperare la ragazza, una straniera di circa 20 anni, la quale, dopo essere stata stabilizzata, è stata recuperata con tecniche saf dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto e consegnata ai sanitari del 118. Successivamente, la stessa, veniva trasferita in ospedale a Roma con eliambulanza.