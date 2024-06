Precipita in un tombino: grave una 21enne

Insieme ad amici aveva deciso di fare una passeggiata sul lungomare di Scauri, frazione di Minturno, in provincia di Latina, quando è stata vittima di un terribile incidente che ha rischiato di costarle la vita.

Protagonista della disavventura una 21enne di Santi Cosma e Damiano che domenica scorsa, si trovava nella frazione balneare di Minturno insieme ad altri coetanei quando è precipitata in un tombino.

Il trasporto in ospedale e l’intervento chirurgico per salvarle la vita

L’incidente è avvenuto nell’aria ex Sieci, dove spesso si fermano i ragazzi per scambiare due chiacchiere e trascorrere qualche momento di svago. La ragazza non ha visto quella buca e ci è finita dentro. Gravi le ferite riportate dalla 21enne che è stata trasportata d’urgenza al Dono Svizzero di Formia, dove nella notte tra domenica e lunedì è stata sottoposta a delicato intervento chirurgico per salvarle la vita.

La 21enne resta in prognosi riservata

La ragazza, ancora in prognosi riservata, a causa di quella caduta sembra aver riportato una grave emorragia al fegato per la quale è stato necessaria l’operazione chirurgica che sembra aver scongiurato un più tragico epilogo. Ancora sotto choc per quanto accaduto alla 21enne è stata la mamma a raccontare la vicenda.