“Ricorda la Saint Tropez degli anni Sessanta”, la perla del Centro Italia: tra le località più belle d’Europa

È stata incoronata tra le 20 mete europee da non perdere. Un riconoscimento arrivato dall’organizzazione che ha sede a Bruxelles e che ha avuto origine con lo scopo di promuovere la cultura e il turismo in Europa: The European Best Destinations.

Un viaggio attraverso le destinazioni turistiche più suggestive che fa tappa in una località situata nel Centro della nostra Penisola e che ha caratteristiche tali da essere stata eguagliata alla Saint Tropez degli anni Sessanta e Settanta. Stiamo parlando della magnifica isola di Ponza. Sette chilometri quadrati di estensione territoriale che rappresentano un connubio perfetto tra natura, cultura, storia, tradizioni e mondanità. Domina l’arcipelago delle isole pontine nel mar Tirreno ed è situata proprio di fronte al Golfo di Gaeta.

Caratterizzata da un mare cristallino e spiagge fantastiche

Ponza conta oltre all’isola maggiore una serie di isolotti che compongono l’arcipelago che contano: Gabi, Zannone, Ventotene, Palamarola e Santo Stefano. A renderla tanto esclusiva è il suo mare cristallino e le sue spiagge alcune di sabbia bianca finissima altre attraversate anche da rocce. La più rinomata è Cala Feola, ma ve ne sono tante, c’è solo l’imbarazzo della scelta: la baia di Frontone, la Caletta, Cala dell’Acqua, la spiaggia del Porticciolo, Cala Gaetano, Cala Cecata, la spiaggia La Parata, i faraglioni di Lucia Rosa, Cala Felci, Cala Inferno e la splendida Chiaia di Luna.

Ponza non è solo mare, ma anche storia. Ci sono, infatti, splendidi siti archeologici da visitare: la necropoli di Bagno Vecchio e le cisterne che è possibile vedere dal mare in una delle tante escursioni organizzate da pescatori e gestori di barche a noleggio.

Percorsi naturalistici

Un luogo nel quale perdersi, immergendosi in una natura a tratti ancora incontaminata caratterizzata principalmente da macchia mediterranea. Sono tanti i percorsi naturalistici da scoprire che permettono una veduta dell’isola ancora più suggestivo, se possibile… Stiamo parlando di Forte Papa, dell’altopiano in località Cala Caparra, della Montagnella, di Monte Core, Monte della Guardia e del Faro della Guardia.

Raggiungibile in traghetto

Se fino a qualche tempo fa si trattava di un’isola meta di un turismo di nicchia ora Ponza è destinazione turistica di molti italiani e stranieri che visitano quella che viene considerata, a ragione, ‘perla del Centro Italia’. A metà strada tra Napoli e Roma è facilmente raggiungibile in traghetto da Formia, San Felice Circeo e Anzio