Rubava nelle case vacanza dell’Avvocato e dell’imprenditore a Ponza: “Si è bevuto anche le bevande nel frigo”

Furti a Ponza, preso ladro seriale che la scorsa estate ha svaligiato le abitazioni di un Avvocato e di un imprenditore. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità ci hanno pensato ora i Carabinieri.

Ha rubato nelle case di due professionisti, uno di Modena, l’altro del posto, situate nella bellissima cornice dell‘Isola di Ponza. E, tra un furto e l’altro, si è concesso anche delle pause rinfrescanti per riprendersi dalla “fatica”, prendendo dai frigoriferi le bevande che i proprietari avevano lasciato all’interno. Dopo la denuncia sono scattate però le indagini e i Carabinieri, in queste ore, sono riusciti a rintracciare il responsabile.

I fatti

I fatti risalgono all’estate scorsa. L’uomo, dopo aver scardinato le porte finestre delle due case vacanza temporaneamente vuote, era riuscito ad introdursi all’interno portando via numerosi oggetti di arredo per un danno complessivo quantificabile in euro 1.500 circa. E durante i furti, come visto, per far fronte alla calura estiva, non si è fatto problemi a consumare anche le bevande lasciate a refrigerare dai rispettivi proprietari. Le vittime, un Avvocato di Modena, e un imprenditore del posto, una volta scoperti i furti, si sono rivolti ai Carabinieri.

Preso l’autore dei furti a Ponza

I militari della Stazione dei Carabinieri di Ponza dunque, a seguito di una mirata attività investigativa scaturita proprio dalle denunce dei rispettivi proprietari di casa e anche grazie alle descrizioni da parte di alcuni testimoni oculari, sono riusciti a risalire all’autore del doppio colpo. Gli uomini dell’Arma hanno così deferito un 22enne originario di Roma: ora deve rispondere per il reato di furto in abitazione per il quale è stato debitamente alla competente A.G. di Cassino.