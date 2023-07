Sabaudia – Breast Unit: arte come strumento di lotta contro il tumore al seno

E stato un vero e proprio “viaggio emozionale tra poesia recitata, magia della

musica, solidarietà e impegno sociale” quello che, sabato 15 luglio ha visto riunite

Istituzioni, Artisti, Associazioni di volontariato, Giornalisti, Scrittori, Medici e un folto

pubblico, insieme a Sabaudia. La “Remata al tramonto” delle atlete dell’ASD

Rosaremo è stata al centro di questo evento simbolico con la presentazione alle ore

19.00 presso la corte comunale del museo Greco dell’opera “Per te, che sei il mio

mare”, una raccolta di poesie e dipinti dell’Artista Adele Tramontano.

L’occasione per ribadire l’importanza dello Sport come arma di prevenzione e cura

per molte patologie croniche e oncologiche.

Un evento multiemozionale, mirabilmente presentato dall’attrice Viviana Colais, la

quale ha recitato numerose poesie, accompagnate ed intervallate dalle esecuzioni al

pianoforte di celebri brani musicali da parte del chirurgo senologo e pianista Luigi

Marino Cosentino e cantati dalla giovane Costanza Marino Cosentino. Hanno

partecipato all’ evento il Consigliere Delegato allo Sport Massimo Mazzali, che ha

portato i saluti del Sindaco Alberto Mosca, sottolineando l’importanza dello sport

per le pazienti colpite dal tumore.

Per il Comune era presente anche l’Assessora alla Sanità Annamaria Maracchioni.

La giornalista e scrittrice Daniela Brancati, già Direttrice del TG3, ha illustrato il

valore delle opere poetiche e pittoriche dell’autrice Adele Tramontano. La

Presidente della “ASD ROSAREMO” Simona Lavazza, ha sottolineato l’importanza del

canottaggio per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno ed insieme

ad altre donne dell’Associazione hanno portato la loro toccante testimonianza.

La Presidente del Circolo Sportivo di Sabaudia “The CORE” Francesca Zito, che con

l’Associazione supporta le iniziative sportive sul lago all’ombra del Circeo, ha

espresso la sua felicità per aver ospitato l’Evento.

La prof.ssa Maria Alessandra Mirri, Direttore della Breast Unit della ASL RM1, ha

spiegato cos’è una Breast Unit, la loro struttura, l’importanza della presenza di una

equipe multidisciplinare, la utilità delle Associazioni, delle terapie integrate tra le

quali il canottaggio, per migliorare la “Qualità della vita” delle pazienti e come tutto

questo si traduce in un aumento di circa il 20% della sopravvivenza nella presa in

carico da parte della Breast Unit delle donne colpite dal tumore al seno.

Il prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit della ASL Latina, ha ringraziato gli

organizzatori per l’invito, ha portato i saluti della Direttrice Generale dott.ssa Silvia

Cavalli ed illustrato l’organizzazione della Breast Unit di Latina.

L’artista Adele Tramontano, visibilmente emozionata ha voluto ringraziare tutti con

un particolare accenno alla sua famiglia e a suo marito che l’hanno fortemente

sostenuta in questa bellissima avventura.

Presente l’onorevole Giovanna Miele, deputata della provincia di Latina e membro

della commissione Cultura della Camera che ha sottolineato, come politica e come

donna, l’importanza e l’alto valore sociale dell’Evento. Con una puntuale analisi

comparativa ha stressato come lo sport, la poesia, la pittura, la scrittura, la musica,

la medicina si intersecano tra loro presentando tutti il comune denominatore della

cultura. La cultura come vero motore per una evoluzione in tutti i campi del genere

umano. Intervento apprezzato dal pubblico, di elevato spessore politico e molto

coinvolgente per le emozioni che ha suscitato.

I proventi dei diritti d’autore della vendita della raccolta di poesie sono stati

interamente devoluti alla “ASD ROSAREMO”, per offrire alle donne che hanno

vissuto o vivono l’esperienza del tumore al seno, corsi di canottaggio gratuiti,

condotti da allenatori specializzati. Il canottaggio, è una disciplina sportiva che aiuta

corpo e mente, favorendo la socializzazione, il fare squadra per uscire

dall’isolamento che spesso provoca grande disagio nelle pazienti durante e dopo le

terapie, aiutandole a ritrovare se stesse. Una serata da incorniciare, un esempio di

sinergia tra tutti i protagonisti, con il risultato di un grande successo, un messaggio

di “Vita” in primis per le donne colpite dalla malattia.