Sabaudia, entra nel negozio si cala i pantaloni e minaccia: ‘Datemi la birra o do fuoco al locale’

Una vicenda quantomeno singolare quella capitata al titolare di un esercizio commerciale di Sabaudia, Latina, quando, nella serata del 26 dicembre scorso, ha visto entrare nel suo negozio un 32enne che dapprima si è abbassato i pantaloni, poi ha minacciato di fare fuoco al locale se non gli avessero consegnato alcune bottiglie di birra.

L’allarme e l’intervento degli uomini dell’Arma

L’uomo in evidente stato di agitazione ha creato non poca tensione nell’attività commerciale, e probabilmente qualcuno dei presenti ha ritenuto opportuno dare l’allarme ai Carabinieri della locale stazione che sono prontamente intervenuti per cercare di riportare la calma. Una volta sul posto gli uomini dell’Arma hanno fermato il 32enne, denunciato in stato di libertà per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico.

Nella Stazione dei Carabinieri il 32enne ha compiuto gesti autolesionistici

Anche quanto è stato accompagnato negli uffici della stazione dei Carabinieri di Sabaudia si è dimostrato poco collaborativo. Intanto ha cercato di compiere gesti di autolesionistici colpendo le mura nonché le ante blindate della finestra e danneggiando parte del compensato che riveste le pareti.

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del ‘Goretti’ di Latina

Di fronte a quel comportamento i militari non hanno potuto fare altro che contattare il personale sanitario che giunto sul posto ha proceduto a bloccare e sedare l’uomo che è stato, poi, trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Latina, il Santa Maria Goretti, per essere ricoverato presso il reparto di Psichiatria, dove riceverà le cure del caso.