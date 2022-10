Sabaudia. Spaccio di Coca e Mdma: nuova inchiesta, 9 persone indagate

Sono 9 i nuovi avvisi di garanzia inoltrati dalla Procura di Latina a seguito di una seconda indagine sull’attività di spaccio nella città di Sabaudia. Sono due le indagini portate avanti dalle forze dell’ordine, una dalla Squadra Mobile e l’altra dalla Polizia.

Le indagini delle forze dell’ordine

A poca distanza dall’arresto di due fratelli accusati di gestire un ingente giro di spaccio di Coca a Sabaudia — consegnavano la droga anche a imprenditori e politici, a bordo di una Porche Panamera — ecco che spuntano altri 9 avvisi di Garanzia. Le indagini portate avanti dalle forze dell’ordine evidenziano la presenza di un mercato sommerso e pericoloso, arrivando persino ad avanzare dei sospetti nei confronti di alcune persone appartenenti alle forze dell’ordine.

La seconda inchiesta

Ma non solo. Portato a galla dai Carabinieri un altro giro di droga dove, come riportato da Repubblica, sarebbero coinvolti due cugini che avrebbero fatto affari proprio a Sabaudia estendendo tuttavia, la propria ‘egemonia’ anche nei territori di Aprilia, Latina e Terracina. Chiuse le indagini da parte del sostituto procuratore Giuseppe Milano che, come detto all’inizio, ha inoltrato 9 avvisi di garanzia.