Sbatte una 60enne a terra e la rapina del cellulare: rocambolesco inseguimento dei Carabinieri

Ha colpito una 60enne dietro la schiena, facendola cadere a terra, per strapparle dalle mani il cellulare e darsi alla fuga a piedi. È successo nella tarda serata di mercoledì 17 aprile a Minturno. A intervenire sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia che hanno arrestato un 24enne, cittadino straniero in Italia senza fissa dimora, per rapina.

A dare l’allarme alcuni testimoni

Ad allertare i militari che si sono precipitati sul posto sono stati alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a individuare il 24enne e a bloccarlo, al termine di un rocambolesco inseguimento a piedi. Una corsa terminata all’interno di un centro sportivo dove i Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo.

La restituzione della refurtiva alla vittima

Al termine degli accertamenti di rito veniva restituita la refurtiva alla persona offesa, mentre il rapinato veniva arrestato in flagranza di reato e l’Autorità giudiziariaì di Cassinoì, dopo aver convalidato l’arresto con rito per direttissima, ne disponeva il provvedimento cautelare del “Divieto di dimora nella Regione Lazio”, essendo il medesimo ritenuto socialmente pericoloso e per aver commesso il fatto presso un luogo in cui non poteva in alcun modo giustificare la sua presenza.

Il 24enne il giorno prima aveva rubato una bici

All’esito di ulteriori indagini svolte sul 24enne, i militari lo hanno identificato anche come l’autore del furto di una bicicletta avvenuto il giorno precedente all’arresto nel comune di Formia e pertanto segnalato alla competente A.G. anche per tale ragione.