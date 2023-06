Terracina, in casa con quasi un kg di droga tra cocaina e hashish: arrestato

Importante sequestro di droga operato dai Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. Un uomo di Terracina è finito in manette dopo che le fiamme gialle, nella sua abitazione, hanno rinvenuto quasi 1 kg di droga tra cocaina e hashish, pronta per essere smerciata e venduta sul territorio. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli predisposti dai Militari per contrastare lo spaccio di droga, specie sulle località costiere visto l’inizio della stagione estiva.

Guardia di Finanza sequestra 800 grammi di cocaina a Terracina

Il piano d’azione è stato sviluppato dai Finanzieri della Compagnia di Terracina che, in attuazione di appositi

specifici servizi di contrasto alla criminalità comune e a seguito di una mirata attività d’indagine, hanno

eseguito dei controlli mirati rinvenendo nelle disponibilità dell’uomo di Terracina la sostanza e il materiale

sottoposti a sequestro. In particolare sono stati rinvenuti quasi mezzo chilo di cocaina e circa 400 grammi di hashish oltre che a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il mercato della droga nel basso Lazio

Due giorni fa, lo ricordiamo, un’altra maxi operazione ha coinvolto le zone del basso Lazio ed ha portato all’arresto di altre sette persone. Nell’operazione, svolta di concerto tra Finanza e Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno anche eseguito anche un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 700.000 euro, corrispondente al volume di affari che sarebbe stato movimentato dall’organizzazione per la vendita della droga.

Gli investigatori hanno ricostruito anche le aree in cui operava l’associazione. Ed è emerso che il ‘mercato’ della droga interessava Marano di Napoli, altri comuni limitrofi, con propaggini anche in alcuni territori del basso Lazio. Il gruppo avrebbe movimentato la droga mediante l’utilizzo di veicoli che venivano appositamente modificati con la predisposizione di vani per l’occultamento dello stupefacente