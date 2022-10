Terracina: viaggiano con coltelli ed eroina, a casa trovato il metadone. In arresto 2 ragazzi

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, quando a Terracina sono stati arrestati due ragazzi a bordo di un’Alfa Romeo 147. I giovani, di 33 e 25 anni e dai tratti orientali, al fermo dei Carabinieri locali hanno mostrato da subito un comportamento sospetto. All’interno dell’automobile su cui viaggiavano, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti, 3mila euro in contanti, metadone e soprattutto delle armi da taglio.

Le dinamiche del fermo a Terracina

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 19 ottobre, quando i Carabinieri si sarebbero insospettiti davanti all’atteggiamento dei due giovani fermati per un semplice controllo di routine come avviene a tante altre automobili del luogo. I militari che hanno ponderato un’ispezione dell’automobile, a bordo del mezzo hanno trovato 35 grammi di eroina, 3mila euro in contanti e un coltello a serramanico. A questo, si aggiunga come nella perquisizione della loro casa sono state ritrovate 16 fiale da 100 ml di metadone, tutte integre.

In relazione ai fatti, i due giovani, di cui uno già noto alle Forze dell’Ordine, sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, e su disposizione dell’A.G., con cui i militari hanno agito in stretta intesa, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina, in attesa del rito direttissimo, durante il quale ad entrambi è stata applicata una misura cautelare.