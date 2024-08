Tragedia sull’Appia, centauro finisce contro un camion: perde la vita un 28enne

Tragico incidente stradale stamattina, domenica 4 agosto, sull’Appia in direzione Terracina, in provincia di Latina. Per cause ancora in corso di accertamento un centauro è finito frontalmente contro un camion. Un impatto devastante per l’uomo alla guida della due ruote.

Purtroppo per il motociclista, un 28enne originario di Gaeta, ma residente a Roma, non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei soccorritori è stato utile esclusivamente alla constatazione del decesso. Sul posto sono accorsi i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, per svolgere i rilievi del caso, gestire la viabilità e consentire le operazioni di recupero della salma e la bonifica dell’area.

L’ipotesi di un malore

Secondo una prima ipotesi, supportata da un testimone, sembrerebbe possibile che il centauro probabilmente a causa di un malore, ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente con un camion che sopraggiungeva. Una eventualità che dovrà essere supportata da riscontri investigativi.