Tragedia la scorsa notte a Formia. Poco dopo le 2 una donna è stata investita e uccisa da una Ford B Max. Il giovane alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso alla donna, e anche i sanitari del 118 sono accorsi velocemente e hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvarle la vita, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

La 51enne era ospite del villaggio Don Bosco

La donna, una 51enne originaria di Gaeta, era ospite del Villagio Don Bosco, poco distante dal luogo dell’incidente. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Formia per i rilievi e per raccogliere la testimonianza del conducente dell’auto che ha dichiarato di non essersi reso conto, di non averla vista. Agli uomini dell’Arma spetta ora il compito di svolgere le indagini utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la salma resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà se svolgere o meno esame autoptico.

Il ricordo del parroco chiamato al riconoscimento della salma

Da qualche tempo la 51enne era stata accolta nel villaggio Don Bosco, e dormiva nel dormitorio allestito nella chiesa chiesa del Cuore Immacolato di Maria. È stato proprio il parroco don Mariano Salpinone a essere chiamato dagli militari a identificare la donna. In un messaggio ha voluto ricordare Tiziana con un messaggio sui social: ‘Da gennaio ce l’avevano portata da Gaeta, perché rimaneva un po’ in giro vagante e dormiva con noi, purtroppo stanotte non è tornata nella nostra tenda di accoglienza. Una preghiera per Tiziana, nell’attesa di poter celebrare le esequie. Ciao Tiziana’.