Trovato cadavere in bagno, il medico legale: non si esclude l’omicidio

È avvolta dal mistero la morte di un 62enne di Fondi. Nei primi giorni di giugno, precisamente il 9 giugno scorso i Carabinieri della Tenenza di Fondi, insieme ai colleghi del Nucleo operativo, sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione della cittadina dove un uomo di 64 anni aveva trovato il corpo senza vita del fratello, a terra nel bagno tra la doccia e il water.

Il rinvenimento aveva indotto il 64enne a dare l’allarme e, in breve, sul posto erano accorsi oltre agli uomini dell’Arma anche il personale del 118 che aveva constatato il decesso, seppure non potendo dare una ragione a quella morte.

L’esame autoptico ha trovato una correlazione tra la morte e un’aggressione subita

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri e il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, Martina Taglione nel tentativo di cercare risposte sull’accaduto ha anche investito un medico legale di svolgere esame autoptico sulla salma. Una indagine peritale che ha fatto emergere concreti elementi utili a ricondurre la morte a un’aggressione subita dal 62enne, nei giorni precedenti.

Proseguono le indagini dei Carabinieri

Sono in corso attive indagini da parte dei Carabinieri, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, per riuscire a ricostruire quanto successo e soprattutto identificare l’eventuale aggressore della vittima. Ma, seppure per il momento gli investigatori tengono le bocche cucite, le attività investigative sembrano seguire una pista ben precisa.