Universo Donna: sanità al femminile. I Lions Sabaudia/San Felice Circeo in una conviviale per le donne

Una “Giornata dedicata alle Donne” quella tenutasi il 10 dicembre scorso presso l’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia, alla presenza dei soci dei Lions della Provincia e del Distretto 108L, invitati dalla presidente Vanda Bellini del Club Sabaudia/San Felice Circeo Host alla “conviviale per gli auguri di Natale”. Una giornata per celebrare le “Donne”, fortemente voluta dalla Presidente, dalla Past Governatrice Ida Panusa Zappalà, da tutti i soci, con un ricordo al compianto fondatore l’eurodeputato Stefano Zappalà.

Un incontro mirabilmente condotto dal Cerimoniere Stefano Capponi, di grande affiatamento e sensibilità verso le finalità socio-culturali e di solidarietà che contraddistinguono questa Associazione che non ha dimenticato di rivolgere lo sguardo oltre i confini nazionali con una lotteria a premi per la raccolta di fondi da devolvere al “Service Lions Maternità Sicura zero orfani”, che ha lo scopo di realizzare sale parto attrezzate nei villaggi più poveri del Burkina Faso. L’occasione, inoltre, è stata anche culturale e d’informazione, grazie a due relatori d’eccezione, la Dott. Silvia Cavalli, Direttrice Generale Asl di Latina e il prof Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit Aziendale, che hanno relazionato sul tema della conviviale, dal titolo: “Universo Donna: Sanità al femminile”.

Il Prof. Ricci ha illustrato le attività della BU e l’importanza per le donne affette da tumore di rivolgersi a questi centri multidisciplinari per essere prese in carico dal momento della diagnosi alla cura, attraverso percorsi personalizzati i cosiddetti Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) messi in atto dall’Azienda.

La Direttrice Generale dott.ssa Silvia Cavalli, ospite d’onore della giornata, ha illustrato invece le numerose attività che la Asl ha realizzato ai fini di una vera e puntuale “Medicina di Genere”. Ha citato, fra l’altro, i tavoli tecnici dove sono presenti le Associazioni territoriali per portare all’attenzione dell’Azienda le istanze delle persone malate, dell’attivazione del Servizio con l’ostetrica territoriale, delle “Sale Rosa” di Latina, Fondi e Terracina che accolgono e proteggono le donne vittime di violenza, dell’attivazione di una Unità Operativa per la presa in carico e la cura delle persone fragili.

Alla dottoressa Cavalli è stato riconosciuto di aver realizzato un “Atto Sanitario Aziendale” molto apprezzato che ha coniugato alle qualità delle cure erogate l’umanizzazione delle stesse.

Per tale motivo i Lions le hanno consegnato un “Attestato di Ringraziamento” nello spirito lionistico del “we serve” con la seguente motivazione: “ Il Lions Club Sabaudia San Felice Circeo Host Ringrazia la dott.ssa Silvia Cavalli, Direttrice Generale della ASL di Latina, testimone del miglior spirito lionistico “WE SERVE”, per aver realizzato con il Suo costante impegno sociale, culturale, civico una Sanità di elevato livello qualitativo con Umanizzazione dei percorsi di cura a favore delle DONNE.

Il presidente Vanda Bellini. Sabaudia, 10 dicembre 2022”.

In sintesi una giornata che ha celebrato la “DONNA” nella sua interezza, indipendentemente dalla

nazionalità, dallo stato socio, economico, culturale e di etnia, un inno ai “Diritti”.