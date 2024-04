Viola (ripetutamente) il divieto di avvicinamento all’ex: 37enne arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex compagna e il braccialetto elettronico, l’uomo, un 37enne di Terracina, non solo ha tentato di avvicinare la vittima, ma ha anche cercato di distruggere il dispositivo di controllo in dotazione alla donna, utile a verificare che l’uomo rispettasse i limiti imposti dal provvedimento. Un comportamento che ha fatto intervenire gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina che hanno proceduto con l’arresto del 37enne.

L’uomo ha raggiunto la donna e danneggiato il dispositivo di controllo

All’uomo, in via cautelare, era stato disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico per le condotte poste in essere nei confronti della ex compagna, ma nonostante l’operatività del dispositivo ed incurante dell’allarme che segnalava la presenza nelle vicinanze della donna, si è avvicinato oltre il limite consentito arrivando ad impossessarsi del dispositivo della donna e danneggiandolo per renderlo inefficace.

L’intervento della Polizia

La segnalazione è pervenuta alla sala operativa della Questura di Latina che ha prontamente allertato il Commissariato di P.S. di Terracina; a quel punto i poliziotti del Commissariato hanno effettuato l’analisi dei tracciati del dispositivo elettronico ricostruendo 3 violazioni al divieto di avvicinamento da parte dell’uomo nel corso della medesima giornata.

L’arresto e l’udienza di convalida

Alla luce di quanto accertato ed in applicazione della recente normativa che consente l’arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, l’uomo è stato rintracciato e tratto in arresto. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice oltre a convalidare l’arresto, ha anche disposto il ripristino del divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione alla P.G.