Vuole sistemare l’antenna e precipita dal 2° piano: gravissimo 79enne

Il televisore che fa i capricci e non si vede più bene. E lui, un uomo di 79 anni, che decide di sistemarlo da solo, provando a smuovere l’antenna, non pensando ai rischi che avrebbe potuto correre.

E’ successo a Sabaudia, poco dopo le 12:30. L’uomo si trovava in via Migliara 46, in un capannone al civico 1. Dopo essersi arrampicato al secondo piano, è scivolato, non si sa se per aver messo un piede in fallo o se in seguito a un malore.

I soccorsi

La caduta stata terribile. L’uomo è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 che, viste le condizioni del 79enne, hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto verso l’ospedale San Camillo, a Roma. L’uomo è in codice rosso e in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato un’indagine per stabilire le responsabilità dell’accaduto. L’uomo combatte tra la vita e la morte.

Seguiranno aggiornamenti.