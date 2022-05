Accoltellato in strada: paura per un 19enne, è grave

Ancora, purtroppo una terribile aggressione a Colleferro. Nel mirino del malvivente un 19enne straniero che in quel momento stava trascorrendo una serata con i propri amici. Doveva essere un momento piacevole, di svago, invece si è tramutato in una tragedia.

19enne accoltellato da un uomo: cosa è successo

La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, sta di fatto che la violenta aggressione si è consumato intorno alle 21.30 di martedì 3 maggio in Piazza Aldo Moro. Qui, sotto gli occhi increduli degli amici, il 19enne è stato accoltellato da un uomo del quale sono poche le informazioni a disposizione.

Le condizioni della vittima

Grave invece la vittima, le cui condizioni sono apparse subito serie. Condotto d’urgenza all’ospedale di Colleferro, il ragazzo si trova ancora in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi del caso nonché per ricostruire la dinamica dell’accaduto i Carabinieri.