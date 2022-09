Cade nel burrone per sfuggire ad un gruppo di animali: ragazzo in codice giallo

Velletri. Se l’è vista brutta un ragazzo di 18 anni che per sfuggire ad un gruppo di animali è finito dritto dritto in un burrone. Il ragazzo era in sella alla propria bici quando ha notato un gruppo di animali, molto probabilmente dei cinghiali, e per la paura è corso via finendo nel burrone.

Spaventato da un gruppo di animali cade nel burrone: i fatti

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 22.45 nella zona boschiva di Monte Artemisio e precisamente in via Fontana del Turano. Qui, come anticipato, un ragazzo di 18 anni in sella alla propria bici ha notato un gruppo di animali e per lo spavento ha lasciato il mezzo a due ruote precipitando in un burrone. La paura è stata tanta ma fortunatamente tutto si è poi risolto nel migliore dei modi.

I soccorsi

Il ragazzo è riuscito a chiamare i soccorsi e sul posto sono poi prontamente giunti gli agenti del commissariato di Velletri, quelli di Marino e i vigili del fuoco. Recuperato, il giovane era cosciente ma sotto choc e con diversi dolori alla schiena. Il malcapitato è stato poi condotto dal 118 all’ospedale di Velletri in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.