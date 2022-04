Cave e Valmontone in lutto per Romeo Todini

Romeo Todini era conosciuto, apprezzato e stimato da moltissime persone; anzitutto nelle città di Cave e Valmontone dove ha lavorato, vissuto e ben articolato in ambito associazionistico e sportivo.

Venerdì 22 aprile 2022 è deceduto il 72enne che, per diverso tempo, ha avuto un negozio di riparazioni agricole; dirigente calcistico (in anni non vicinissimi all’oggi) ed appassionato di cavalli.

L’ultimo saluto verrà dato in quel di Cave il 25.04.2022 (alle ore 15), presso la chiesa di Santa Maria Assunta.

A Dio, Romeo.