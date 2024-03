Cocaina nell’auto a noleggio in centro a Palestrina | Due arresti

Arresti per droga a Palestrina, sorpresi nell’auto a noleggio con la cocaina, fermati dai Carabinieri. Il fatto.

Giravano per il centro di Palestrina con a bordo della droga ma sono incappati in un controllo dei Carabinieri. Così una coppia è finita in manette nelle scorse ore. Adesso devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresti per droga a Palestrina

I militari, durante uno dei numerosi servizi preventivi svolti nel centro Prenestino come detto, hanno sottoposto a controllo di iniziativa i due giovani mentre si trovavano a bordo di un veicolo a noleggio ed a seguito di perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, banconote di vario taglio per un totale di euro 450 nonché materiale necessario al confezionamento dello stupefacente. Gli indagati sono stati successivamente sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.