Colleferro, allarme “truffe telefoniche” agli anziani

Nel periodo estivo (maggiormente) capita di imbattersi nelle truffe telefoniche agli anziani che, soggetti senza scrupoli, mettono in opera al fine di trarne, illegalmente, vantaggi economici ai danni dei malcapitati.

È da qualche periodo che, l’aerea sud dell‘ex Provincia di Roma, sembra essere”bersaglio”: dopo alcuni casi (purtroppo verificati e certi) registrarti a Valmontone, un certo timore monta nella confinante realtà industriale di Colleferro.

La comunicazione social del Comune di Colleferro

Dalla Pagina Fb in uso, è stata diramata un’ informativa dall’Amministrazione comunale della Città di Colleferro; in data 28 giugno 2022.

Il testo integrale del post pubblicato

«Sono stati segnalati diversi casi in cui alcuni cittadini vengono contattati telefonicamente da sconosciuti i quali rappresentano che un loro familiare è stato coinvolto in un incidente stradale e che è necessario esborsare una somma di denaro per assisterlo anche giudizialmente.

La cittadinanza è quindi invitata a prestare attenzione a questi tentativi di raggiro e segnalare eventuali simili episodi, di cui fossero destinatari, alle forze dell’ordine».