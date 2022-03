Il carrello si ribalta nell’incidente: morto un 54enne

Terribile tragedia alle porte di Roma, dove un banale tamponamento si trasformato in un incidente mortale. E’ successo a Valmontone, ieri sera, sabato 19 marzo, attorno alle ore 19:00. i mezzi coinvolti sono un motocoltivatore, una sorta di piccola motozappa con un carrello artigianale attaccato dietro, e una Pegeout 206.

A bordo della motozappa un uomo di 54 anni, mentre alla guida della Pegeout 206 un ragazzo di 22 anni. I due percorrevano via Colle Vallerano, in località Stazione Vecchia di Valmontone. Ad un tratto la Pegeout 206 ha tamponato il motocoltivatore, che si è ribaltato.

Carrello si ribalta, agricoltore morto sul colpo

Il carrello ha schiacciato l’uomo, uccidendolo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato il carrello e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri di Valmontone, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro per le cure del caso.

La vittima: morto Roberto Vendetta

La vittima è il 54enne Roberto Vendetta, un agricoltore di Valmontone. L’uomo aveva terminato la sua giornata di lavoro e sta tornando a casa quando ha avuto il terribile incidente che gli è costato la vita. Sconcerto e incredulità in paese.