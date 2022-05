Investito dal treno, morto sul colpo: interrotta la linea Roma-Napoli via Cassino

Una persona è stata investita nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio, dal treno della linea Linea FL6 Roma-Napoli, via Cassino. L’investimento è avvenuto alle ore 15:45 nei pressi di Zagarolo. Per la persona investita, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e l’Autorità Giudiziaria.

Il traffico ferroviario è attualmente ancora sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria tra ColleMattia e Zagarolo.

L’annuncio di Trenitalia

Linea Roma – Napoli via Cassino: traffico sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo dalle ore 15:45 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria” >Linea Roma – Napoli via Cassino: traffico sospeso tra Colle Mattia e Zagarolo dalle ore 15:45 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Inizio evento – ore 15:45. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituiti con bus tra Ciampino e Zagarolo.