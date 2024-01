Lite tra vicini a Valmontone, intervengono i Carabinieri. Ferito un uomo, 47enne finisce in manette.

Serata movimentata a Valmontone dove una lite scoppiata tra vicini di casa avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per il pronto intervento dei Carabinieri. Il diverbio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, ha coinvolti due persone, che abitano una accanto all’altra per l’appunto.

Uno dei due, peraltro, non ha gradito affatto l’intervento dei Militari sul posto, allertati al 112 evidentemente da altri residenti di zona evidentemente preoccupati per quello che stava succedendo. I Carabinieri sono stati infatti minacciati di morte, reato di cui l’uomo – in preda all’alcol per di più – ha dovuto rispondere dinanzi al Giudice.

Ma andiamo con ordine. A seguito di una chiamata giunta al 112 per una lite con minacce tra vicini di casa a Valmontone sono intervenuti i Carabinieri. All’improvviso però, uno dei due uomini coinvolti, un operaio in stato di alterazione da abuso di alcol, ha iniziato ad avere un atteggiamento oltraggioso e minaccioso verso i militari.

Successivamente, l’uomo è stato condotto presso il Comando Stazione Carabinieri di Labico dove, durante la redazione degli atti, è andato nuovamente in escandescenze minacciando nuovamente i militari. L’uomo è stato arrestato e, a titolo precauzionale, è stato anche visitato presso l’ospedale di Colleferro dal quale è stato dimesso con una prognosi di un giorno, per una lieve escoriazione.

Romeno patteggia la pena

L’arrestato – un 47enne romeno – è quindi comparso ieri mattina dinanzi al giudice del Tribunale di Velletri dove è stato giudicato colpevole dei reati attribuiti (minacce e resistenza a pubblico ufficiale) e condannato, previo patteggiamento, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, con pena sospesa.

Gli ultimi episodi di cronaca a Valmontone

Recentemente sono diversi i fatti di cronaca avvenuti in città. Nei giorni scorsi, sempre da parte dei Carabinieri, è stato eseguito il divieto di avvicinamento per uno stalker pluridenunciato nella zona di Valmontone. In particolare sono stati i Carabinieri della Stazione di Artena ad eseguire un’ordinanza che impone il divieto di avvicinamento nei confronti di un 49enne di Valmontone. Quest’ultimo è gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della sua ex coniuge e del suo attuale compagno. Presso il noto Outlet, invece, tre ladre sono finite in manette: erano state sorprese a rubare vestiti.