‘Mi ammazzo’: prima la furiosa lite di coppia, poi l’uomo minaccia il suicidio con un coltello

È stato un inizio di giornata molto movimentato quello di stamattina per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro che alle 5 sono stati chiamati a intervenire per una lite in abitazione in via Aprilia.

Ad allertare i vicini le urla provenienti da quella casa, al cui interno i militari hanno trovato un uomo e una donna conviventi insieme a un’altra ragazza. Le due donne, in stato di alterazione, sono uscite poco dopo e sono state soccorse da personale del 118. L’uomo, invece, s’è chiuso nell’abitazione con due cani e ha minacciato il suicidio, armato di un coltello.

I Carabinieri riescono a calmare l’uomo in attesa del negoziatore

Un intervento delicato per gli uomini dell’Arma che hanno subito instaurato un dialogo con l’uomo in attesa dell’arrivo del negoziatore dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo CC Frascati.

Nel frattempo l’uomo ha lanciato dalla finestra alcune suppellettili e pezzi di mobile. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Colleferro e di Montelanico.

Ci sono volute quattro ore di trattative perchè si consegnasse ai militari

Dopo circa 4 ore e mezza, convinto dal negoziatore dei Carabinieri e anche dalla convivente che nel frattempo è rientrata dall’ospedale, l’uomo si è consegnato dopo un pianto liberatorio ed è stato condotto in Ospedale per accertamenti di natura psichiatrica.