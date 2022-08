Olevano Romano, Paola Buttarelli lascia la Giunta Quaresima

Giornata complessa ad Olevano Romano, sotto l’aspetto politico, quella del 19 agosto 2022.

Protagonista Paola Buttarelli, la vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici della Giunta Quaresima, che ha rassegnato le dimissioni dalla seconda carica del Governo locale e dalla delega assessorile.

La missiva a firma di Paola Buttarelli

Caro sindaco, con questa lettera rimetto le mie deleghe: vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici.

Dopo 6 anni di lavoro costante e giornaliero, prima come assessore ai Servizi sociali – in prima linea durante tutta la pandemia – sempre per il bene della comunità; adesso come assessore ai Lavori Pubblici – cercando di migliorare la viabilità del nostro paese -, impegnandomi giornalmente, ho deciso di rassegnare le dimissioni da vicesindaco e da assessore ai Lavori Pubblici.

Mi rendo conto che, purtroppo, da sola non riesco a gestire tutte le problematiche, che giornalmente si presentano.

Visto che ci sono altri assessori che mi dicono che tengo in ostaggio il Comune insieme ad altri consiglieri, e vista la mancanza di un’adeguata risposta da parte tua, il mio operato da oggi in poi sarà di semplice consigliere.

Ti ringrazio della fiducia che hai riposto in me nel percorso fino ad oggi articolato.

Sei tu a dover decidere chi avere a tuo fianco; sempre nell’interesse e per il bene della nostra comunità.

Registro linguistico informale e diretto

Della lettera a firma di Paola Buttarelli, è nitida la forma che, a ben vedere, è informale e diretta: lontana dal politichese e dal politicamente corretto.

Che succederà adesso?

E’ difficilmente prevedibile.

Dovessero esserci sviluppi, prontamente ne daremo notizia.