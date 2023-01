Palestrina, addio a Valentino Palazzino

Una domenica da dimenticare il 22 gennaio 2023 a Palestrina: è deceduto improvvisamente un giovane poco più che trentenne.

La vittima

È mancato Valentino Palazzino; aveva 33 anni, dalla comunità prenestina ben voluto e stimato.

Il dolore espresso sui social

Molteplici i messaggi e i pensieri di cordoglio che, cittadini e realtà associazionistiche di Palestrina, articolano in queste ore sui canali di comunicazione di massa.

Di seguito, il post della “Pallacanestro Palestrina“.

«Sarà per il fatto di essere coetaneo dei presidenti Fabiola e Francesco; sarà che con loro e lo storico gruppo di amici aveva condiviso tante serate passate a sostenere il Palestrina, ma la improvvisa scomparsa di Valentino oggi ci ha fatto davvero male.

Uno sconforto che coinvolge pure quei ragazzi di Palestrina che stasera dovranno scendere in campo, suoi amici fraterni.

In una cittadina come la nostra in cui ci si conosce in tanti è difficile porgere a tutti le più sentite condoglianze, ci rivolgiamo a loro, alla famiglia Palazzino e alle persone che vorranno condividere un minuto di silenzio prima della partita, unendolo al lutto della famiglia Alfani/Saccomandi di pochi giorni fa».

Di seguito, il post dell’APS “Il Principe“.

«Anche se le parole sono ben poca cosa in queste circostanze, l’APS “Il principe” si unisce al dolore della famiglia Palazzino per la prematura perdita di Valentino».

Le esequie

L’estremo saluto a Valentino verrà dato lunedì 23 gennaio 2023 a Palestrina, nella Cattedrale di “Sant‘Agapito Martire” alle ore 14:30.