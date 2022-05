Palestrina, Consiglio dei Giovani: elezioni il 16.06.2022

Nella Città di Palestrina la politica guarda ai giovani: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2021 ha approvato il “Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani”; il 16 giugno 2022 si svolgeranno le elezioni.

Funzioni e compiti dell’assemblea elettiva giovanile

Il Consiglio comunale dei Giovani della Città di Palestrina è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani residenti (di età compresa tra i 14 e i 25 anni), autonomamente istituito.

Esso promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione, della fascia più giovane di popolazione, del puto di vista delle ragazze e dei ragazzi prenestini su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione – ovviamente – a quelle di interesse.

Presentazione delle liste elettorali, data del voto e composizione della Commissione elettorale

Le liste delle candidature devono essere presentate nella Segreteria del Comune, pena inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2022 (ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni) e devono essere sottoscritte da almeno 30 (trenta) e non più di 80 (ottanta) persone aventi diritto al voto; devono contenere un numero di candidati non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a 15 (quindici) di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 14 e 17 anni e almeno 1/3 di genere diverso.L

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del giorno 16 giugno 2022 presso il seggio elettorale costituito in Via Madonna dell’Aquila snc – Biblioteca Comunale Fantoniana – Aula Conferenze.

La Commissione Elettorale per la elezione del Consiglio dei Giovani è composta come segue:

Presidente: dr. Mario Moretti (Sindaco);

Membro: dr.ssa Daniela Glonfoni (Segretario Generale);

Membro: dr. Giuseppe Scaramella (Dirigente I Dipartimento).

La soddisfazione dell’assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Lorella Federici

«In una stagione segnata da eventi e vicende che fanno guardare al futuro non certo con la serenità di un tempo, a Palestrina l’aver istituzionalizzato il Consiglio comunale dei Giovani in maniera più compiuta ed articolata rispetto al passato, è ragione di soddisfazione e di orgoglio.

I giovani e giovanissimi concittadini, grazie al detto organismo, potranno vivere in maniera strutturata e plurale (ancora più) la vita della nostra comunità e, nel contempo, prendere parte attivamente alla “palestra della democrazia”, l’università dell’Educazione Civica».