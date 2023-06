Rubano un Rolex prezioso, l’amico negoziante lancia un appello: “Non acquistatelo al mercato nero”

Sempre più spesso, nel territorio di Roma e la sua Provincia, i Rolex vengono rubati all’interno degli appartamenti. L’ultimo fatto sarebbe accaduto nel Comune di Capranica Prenestina, dove un ladro si sarebbe impossessato di uno dei preziosissimi gioielli. Ad aiutare lo sfortunato proprietario dell’orologio, l’amico imprenditore dove aveva acquistato l’accessorio di lusso.

L’appello del venditore di Rolex

Luca Federico Preziosi è un venditore del settore, che in questo caso aveva venduto il prezioso orologio al suo amico. Subito si è attivato in prima persona per rintracciare l’accessorio, un Rolex Wimbledon Datejust 36 mm. Per chi s’intende di questa tipologia, si tratta di un orologio di grande valore, in un prezzo di mercato che si aggira intorno ai 20 mila euro. L’imprenditore ha scritto sul gruppo Facebook “Le cose che non vanno a Valmontone”, lanciando un appello per non far acquistare il prezioso pezzo sul mercato nero.

La lettera social dell’imprenditore

Utilizzando uno dei social più utilizzati dal web, ovvero Facebook, l’imprenditore nella propria lettera pubblica illustra il prodotto rubato e aiuta, chi lo leggerà, a riconoscere il prezioso pezzo rubato: “Buongiorno, nella giornata di sabato 27 c.a., è stato rubato presso la propria abitazione, a un mio caro e affezionato cliente, il suo orologio, Wimbledon datejust 36 mm. Vi chiedo cortesemente, di condividere, per quanto più possibile, l’orologio e il seriale dello stesso, affinché non possa essere commercializzato. Grazie per l’attenzione”.

Il mercato nero dei Rolex nella Capitale

Quello che oggi preoccupa, è come questi orologi stiano venendo rubati con grande frequenza. Non solo magari per strada, con malviventi che bloccano le auto per sottrarli. Anche con studiati colpi dentro gli appartamenti o le ville, con rapinatori professionisti che s’intrufolano nelle case altrui proprio alla ricerca dei preziosi gioielli. Colpi studiati nei minimi dettagli, con i ladri che arrivano a scassinare casseforti o scoprire i punti più remoti delle case dove vengono nascosti questi accessori.