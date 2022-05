Velletri. Fermati 4 giovani: uno era armato di un grosso coltello

Andava in giro con un grosso coltello, ma l’arma non è sfuggita al controllo della polizia. E’ successo ieri a Velletri. Gli agenti, impegnati in un normale servizio di pattugliamento del territorio con la Volante, hanno fermato un’auto con a bordo alcuni ragazzi. Fino a qui nulla di strano, se non fosse uno dei membri della comitiva era armato di un grosso coltello.

Uno dei membri della comitiva trovato in possesso di un coltello

I membri della comitiva veliterna, tutti italiani di età compresa tra i 25 e i 35 anni, si trovavano in macchina quando un controllo della polizia li ha fermati. L’atteggiamento nervoso dei ragazzi ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di verificare meglio. Al controllo, uno dei giovani è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm. Per il possessore dell’arma è immediatamente scattata una denuncia per possesso di arma abusiva con conseguente sequestro della stessa.

