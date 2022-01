Droga in strada: vagabonda per il quartiere con 80 pacchetti pronti per la vendita

Colleferro. Spaccio freelance per un giovane del posto che girava con ben 65 g di hashish nelle tasche, tutti sapientemente riuniti in pacchetti pronti per la vendita. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri per un controllo di routine, in quanto il volto era già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti.

Venditori al dettaglio, a Colleferro

Quando hanno iniziato la perquisizione, i militari hanno subito intuito le ragioni della sua presenza sulla strada. Lo hanno trovato in possesso di 65 g di hashish, suddiviso in 80 involucri, già confezionati e pronti per la cessione. Il 18enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo.