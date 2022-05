Asl Roma 6, Premio Innovazione Digitale in Sanità

Nella giornata del 18 Maggio 2022 la Asl Roma 6 è arrivata finalista al Premio Innovazione Digitale in Sanità dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano. Ha partecipato con il progetto informatico “Non chiamatelo Cartella Clinica Elettronica” . Questa è un’iniziativa tesa a “premiare e dare visibilità alle realtà più innovative e a contribuire ai processi di ricerca e alla raccolta di best practice”.

L’obiettivo preposto

L’obiettivo posto dalla Direzione Strategica della Asl Roma 6 era quello di realizzare un sistema che raccogliesse tutte le informazioni clinico/sanitarie dell’assistito e le rendesse accessibili alle diverse figure coinvolte nel processo ospedaliero di cura del paziente. Lo scopo era quello di garantire sicurezza e conformità alle regole di privacy accettate dall’assistito. Un progetto che ha come obiettivi:

-l’interoperabilità interna ed esterna all’azienda per aumentare la velocità di scambio e di accesso ai dati;

-il monitoraggio dei processi per consentire l’aumento della qualità del servizio erogato dalle strutture;

-la razionalizzazione dei costi, riducendo i tempi legati alla comunicazione e trasmissione delle informazioni legate ai pazienti ospedalieri.

Ad oggi il progetto è attivo nei vari reparti dei 4 ospedali e 2 presidi dell’azienda. Il software è utilizzato da circa 1.500 utenti. Dai risultati ottenuti tramite l’erogazione di un questionario al personale coinvolto, è emerso quanto segue. L’ 80% degli utenti dichiara di risparmiare tempo e di evitare nella comunicazione tra i professionisti sanitari coinvolti.