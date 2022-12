Casa Diaphorà, taglio del nastro in Via Don Torello

Domenica 4 dicembre si è tenuto il taglio ufficiale del nastro per Casa Diaphorà in Via Don Torello. Erano presenti il subcommissario straordinario del Comune di Latina, il dottor Maurizio Alicandro. Il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Lorenzo D’Aloia, il Tenente Monica Loforese e il Luogotenente Persichino.

Questo evento si è tenuto nel ventennale dell’associazione. Ha rappresentato un grande passo di autonomia per le persone con disabilità.

Le dichiarazioni

“Oggi è un grande giorno – ha detto Bruno Mucci, il presidente di Diaphorà circondato dai ragazzi -. Il 4 dicembre del 2002, esattamente venti anni fa, nasceva la nostra Associazione. È importante sottolineare ‘NOSTRA’ perché siamo convinti di poter parlare a nome di tutte le famiglie, i volontari e i tanti amici e che ci hanno accompagnato e sostenuto concretamente per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. E con un pizzico di orgoglio, possiamo affermare di esserci riusciti.”

Scopo dell’Associazione

Il 4 dicembre del 2002, infatti, tredici genitori hanno dato vita all’associazione Diaphorà Onlus, con il desiderio condiviso di operare per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Grazie al coordinamento della dottoressa Cristina Leggio e alla collaborazione con la cooperativa il Quadrifoglio, in questi giorni i primi nove ragazzi hanno iniziato a fare esperienze di coabitazione, finalizzate al potenziamento delle autonomie e sull’organizzazione delle attività domestiche. Lavoreranno sulla cura della persona e della casa. Sulla gestione del denaro, sulla guida agli acquisti e all’orientamento nel quartiere.

Il progetto

Il progetto è decollato grazie alla lungimiranza della dottoressa Marina Piccaro. Ella ha messo a disposizione l’immobile di Via Don Torello arredato in gran parte grazie a un lascito testamentario di Piermario De Dominicis, il librario di Latina recentemente scomparso.

Per tutta la prossima settimana l’associazione sarà in una delle casette allestite in Piazza del Popolo per il Mercatino di Natale con tante piccole idee regalo.