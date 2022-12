Frosinone, la Asl organizza un Open Day sull’influenza

Una spallata all’influenza per trascorrere il periodo natalizio in maniera serena tra le persone che

si amano.

La Asl di Frosinone ha organizzato, per sabato prossimo 17 dicembre, un Open Day con l’offerta

del vaccino antinfluenzale per nonni, genitori, ragazzi e bambini, aprendo quattro sedi che vanno a coprire l’intero territorio provinciale.

Dalle 8.30 alle 13.30 gli operatori del Servizio Vaccinale, coordinati dalla Dott.ssa Maria Gabriella Calenda, saranno a disposizione di chi vorrà mettersi al riparo dall’influenza stagionale che, in queste settimane, sta circolando tra le persone.

Non occorre prenotazione, l’accesso è diretto ed è consigliato a tutte le fasce d’età. Per i ragazzi

fino ai 17 anni, è disponibile anche il vaccino spray nasale.

Sedi e orari

● Alatri, Servizio Vaccinale, P.O. San Benedetto: 8.30 – 13.30

● Frosinone, Servizio Vaccinale, Via A. Fabi: 8.30 – 13.30

● Sora, Servizio Vaccinale, Via Piemonte: 8.30 – 13.30

● Pontecorvo, Servizio Vaccinale, Casa della Salute: 8.30 – 13.30

L’appello della Dott.ssa Calenda

“L’influenza stagionale è arrivata in anticipo rispetto agli altri anni, facendo registrare, nelle ultime

settimane, un incremento importante dei casi con la curva epidemica che si sta innalzando in modo

esponenziale. Febbre, anche molto alta, raffreddore e tanta tosse: sintomatologia che dura diversi

giorni e costringe già a letto tantissimi, tra grandi e piccini con grave rischio di complicanze per i

soggetti fragili per età e per condizione patologica. Lo avevamo ipotizzato, in considerazione della

situazione vissuta nei due anni di pandemia, ma questo anticipo sulle tempistiche e la virulenza

delle diverse forme rischiano di far crescere ancora di più il numero di casi.

Ma siamo ancora in tempo per difenderci con la vaccinazione: l’antinfluenzale è un vaccino ormai

utilizzato da tanti anni, efficace e sicuro, che ci permette di proteggere noi stessi e tutti coloro che

sono intorno a noi. Più aumentiamo il numero dei soggetti vaccinati, meno il virus avrà la

possibilità di circolare e di colpire i più fragili. Ed è per questo che, ad integrazione dell’enorme lavoro che stanno portando avanti i MMG, i PLS e i Servizi Vaccinali nella Campagna di

Vaccinazione Antinfluenzale, abbiamo organizzato per sabato 17 dicembre, l’Open Day

Antinfluenzale, con attivazione in tutti e quattro i Distretti aziendali. La vaccinazione sarà offerta a

tutti quanti ancora non si sono vaccinati e decideranno di farlo. Confidiamo nella sensibilità e nella

adesione della nostra popolazione per trascorrere finalmente, dopo due anni di pandemia, le

Festività Natalizie insieme ai nostri cari in serenità ed allegria!”