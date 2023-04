Genzano di Roma, concerto spagnolo a Palazzo Sforza Cesarini

Martedì 2 Maggio, alle ore 19, presso la Sala delle Armi sita in Palazzo Sforza Cesarini, si terrà il concerto intitolato ” Souvernirs de Espana“.

Chi sono i compositori

I brani sono composti dai seguenti musicisti:

Manuel García (1775-1832):

Caprichos Líricos Españoles

Bajelito nuevo

Llévame a Zurguén

San Antón lo bendiga

Federico García Lorca (1898-1936):

Canciones populares españolas **

Nana

Anda jaleo

En el café de Chinitas

Sevillanas del siglo XVIII

María Malibrán (1808-1836) *

La voix qui dit: je t’aime **

La Bayadère **

Manuel de Falla (1976- 1946):

Siete canciones populares españolas

Nana

El paño moruno

Polo

Pauline Viardot (1821-1910) *

Hai Luli **

Caña española **

Madrid **

Havanaise **

Aimez-moi ma mignonne **

Les filles de Cadix**

* Trascrizioni per chitarra di Jesús Pineda

** Traduzione in italiano allegate, a cura di Sergio Baldelli.

Il Duo: ecco da chi è formato

Il Duo CRISTINA BAYÓN e JESÚS PINEDA nasce dall’iniziativa dei due docenti del Conservatorio Superiore di Siviglia attivi nella ricerca del repertorio esistente per questa formazione, nell’adattamento di opere per altri strumenti e nell’interpretazione di programmi meno noti dalla seconda metà del XVIII secolo fino ai giorni nostri.

In questo processo il Duo ha recuperato un buon numero di brani composti da grandi compositori come Isabella Colbrán, Pauline Viardot, María Malibrán, Clara Schumann, Pauline Duchambge o Rita Strohl, tra le altre che, probabilmente eclissate in parte dai rispettivi soci e dai canoni patriarcali del tempo, non hanno goduto della necessaria visibilità o riconoscimento del merito delle loro produzioni artistiche.

In questo contesto, questo duo si è esibito in vari scenari, rivendicando il ruolo della compositrice donna come parte dei loro programmi di concerti, realizzando così uno dei loro principali locali dal momento della sua origine.

Nel gennaio 2023 il suo primo album “Boulevard des femmes”, con musiche inedite per questo gruppo di compositori del XIX secolo sotto l’etichetta olandese Brilliant Classics.