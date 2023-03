Il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare: ecco la data ed il programma completo

Quest’anno si festeggiano i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Fondata nel 1923, è già passato un centenario in cui gli arei della nostra Difesa proteggo i cieli dell’Italia.

Un secolo di storia della nostra Aeronautica Militare è un evento unico. Motivo per il quale lo Stato Maggiore sta organizzando per il 28 marzo 2023 l’apertura al pubblico di tutte le basi aeree. Da Nord a Sud il pubblico potrà vedere da vicino gli aerei e gli elicotteri dell’Aeronautica Militare che tutti i giorni solcano i cieli proteggendo lo spazio aereo nazionale e quello della NATO o intervengono a supporto della comunità civile in occasioni di calamità naturali, incidenti e trasporti sanitari.

Programma del 28 Marzo

La cerimonia militare è prevista per le ore 11 sulla Terrazza del Pincio, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Concluderà l’evento il sorvolo dei velivoli dell’Aeronautica Militare tra cui le Frecce Tricolori.

Così come si apprende da un comunicato stampa dell’Aeronautica Militare, sul luogo della cerimonia saranno riunite, in modo del tutto eccezionale, la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata. Al loro cospetto, una rappresentanza di personale Ufficiale, Sottufficiale e Truppa della Forza Armata renderà gli onori al Capo dello Stato. Prima del termine della cerimonia vi sarà un sorvolo aereo sulla città di Roma da parte di velivoli dell’Aeronautica Militare che culminerà con il passaggio delle Frecce Tricolori.

Sarà possibile seguire la diretta della cerimonia sul canale YouTube dell’Aeronautica Militare, al link: www.youtube.com/aeronauticamilitareofficial

La festa sarà allargata a piazza del Popolo a Roma, dove dal 24 al 29 marzo 2023, verrà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra.

I 100 anni dell’Aeronautica Militare: gli Open Day del 28 Marzo 2023

Tutti i visitatori potranno assistere all’attività di volo pianificata per l’occasione ed effettuare un percorso itinerante nelle aree espositive attraverso la fornitissima mostra statica dei mezzi e dei materiali in dotazione agli Stormi, fra cui i velivoli Tornado, Eurofighter, AMX, F-35 e gli elicotteri HH-139, HH-101 e molti altri ancora. Questo è quanto si apprende dal sito Avion Report.

Per conoscere più nel dettaglio il ricco programma di martedì prossimo, rimandiamo ai seguenti link ufficiali: