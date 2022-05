Isola Del Liri, Comitato Paralimpico per sostenere la disabilità

Nella giornata di sabato 14 Maggio, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Dottor Marco Iannuzzi e il Consigliere di Giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Piergiorgio Fascina, hanno incontrato il Sindaco della Città di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, il Consigliere Comunale delegato allo Sport Giorgio Trombetta.

Motivo del loro incontro era quello di programmare insieme una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità e dell’importante funzione sociale dello sport.

Un’ occasione per far conoscere il movimento paraolimpico e dare il via ad una serie di attività comuni. Tra queste l’ufficializzazione di una vera e propria lettera d’intenti sottoscritta dall’Ente comunale e dal Comitato del Lazio.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Il nostro – spiegano il sindaco Massimiliano Quadrini e il consigliere delegato allo sport Giorgio Trombetta – è il primo comune della provincia a fare questo passo verso una realtà importantissima qual è il Comitato Paraolimpico. Ringraziamo il Presidente Iannuzzi e il Consigliere Fascina per la disponibilità mostrata. La cultura dello sport, in particolare lo sport paraolimpico, crediamo convintamente rappresenti l’essenza dello sport. Porta in alto i valori dell’eguaglianza, del coraggio, del rispetto. E proprio lo sport paraolimpico dimostra che gli ostacoli e le differenze si possono superare, con tenacia e determinazione. Siamo orgogliosi dunque d’aver promosso questa unione. Quello di stamane rappresenta il primo step. Nel corso della riunione in Comune abbiamo affrontato diverse questioni che riguardano la nostra città. Ora che abbiamo gettato le basi, lavoreremo in sinergia per promuovere iniziative importanti, soprattutto per i più giovani. Le scuole infatti saranno parte attiva di questa programmazione che a breve calendarizzeremo”.