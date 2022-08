Isola Del Liri, ritorna il Festival delle Storie

Nella giornata di sabato 20 agosto, presso Isola del Liri, c’è stato il RITORNO DELLE STORIE.

Hanno visto coinvolti il calcio di Giacinto Facchetti, il rugby, il tango e la presenza straordinaria di Maria Rosaria Omaggio, ospite dell’ideatore del Festival Vittorio Macioce.

Di cosa si tratta

E’ stato un appuntamento di grande valore, la tappa di apertura di uno fra gli eventi più attesi e prestigiosi del

panorama locale, reso possibile dalla sinergia con Alberto Cimaomo e altri sponsor privati.

Grande successo anche per la serata di ROCK IN LIRI, una manifestazione nata nel 2014 per iniziativa di due giovani isolani, Mario Bruni e Costantino Mizzoni, e che si caratterizza per qualità musicale ed eleganza del

contesto, grazie al lavoro di numerosi giovani volontari.

Due eventi diversi, che hanno coperto diverse sensibilità artistiche e culturali, ma che hanno offerto un menù di

altissimo livello ai tanti ospiti di un sabato isolano davvero speciale.

Lavoreremo per far sì che Isola del Liri possa essere una tappa fissa nell’ itinerario del Festival delle Storie, e per

rinsaldare i legami storici e culturali con la Valle di Comino, che restano fortissimi e solidi da sempre.