La Asl di Frosinone avvia la quarta dose di vaccino

Presso la Asl di Frosinone sarà già possibile prenotarsi ed effettuare le quarti dosi del vaccino Anti-Covid.

La Circolare Ministeriale dell’8 aprile 2022 ha stabilito l’importanza e l’avvio delle dosi “second booster” (4e dosi) per gli over 80, per i soggetti con elevata fragilità dai 60 ai 79 anni e per gli ospiti delle Rsa e delle case di riposo.

La quarta dose è un richiamo in più, che va somministrato ad almeno 120 giorni di distanza dalla conclusione del ciclo primario.

A partire da mercoledì 13 aprile saranno aperte le prenotazioni per le “second booster” sul sito regionale dedicato, www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Invece, nella giornata di martedì 12 Aprile sarà possibile effettuare la 4^ dose per le categorie interessate senza prenotazione. L’accesso sarà diretto agli hub vaccinali.

La Asl di Frosinone si è immediatamente attivata per la nuova campagna vaccinale a protezione della fascia più anziana del territorio. In provincia sono circa 39mila gli over 80. A loro si aggiungono gli ospiti di Rsa e case di riposo ed i più fragili over 60.

Chi sono gli over 60 fragili

Nella categoria degli over 60 fragili rientrano coloro che sono affetti da patologie cardiovascolari (scompenso cardiaco in classe avanzata, pazienti post shock cardiogeno). Malattie neurologiche (SLA, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis). Patologie neurologiche disimmuni o respiratorie, diabete, anemie, fibrosi cistica, talassemia e grave obesità, che hanno già completato il ciclo vaccinale.

Sedi e orari

I vaccini a disposizione, Pfizer e Moderna, verranno somministrati nelle sedi, nelle giornate e negli

orari di seguito riportati negli ospedali:

– San Benedetto di Alatri: lun-sab 8.30-15.30

– Fabrizio Spaziani Frosinone: lun-dom 8.30-16.30

– Santissima Trinità di Sora: lun-sab 8.30-15.30

– Santa Scolastica di Cassino: lun-sab 14-18; dom 8.30-13.30

E presso la Casa Salute Pontecorvo: lun-ver 8.30-13.30.