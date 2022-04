Latina, firmato l’accordo con Corecom e Anci Lazio

Nella giornata di lunedì 11 aprile presso il Palazzo Comunale è stato sottoscritto il protocollo d’intesa fra il Corecom Lazio, l’Anci Lazio e il Comune di Latina, per l‘attivazione di uno sportello di supporto alla cosiddetta “utenza debole” per le controversie con gli operatori delle telecomunicazioni.

Lo sportello si rivolge a coloro che intendono iniziare o proseguire una controversia con gli operatori delle telecomunicazioni. O chi ha difficoltà all’utilizzo della piattaforma informatica Conciliaweb.

A firmare l’accordo sono stati: per Anci Lazio il Delegato del Consiglio Direttivo Piergianni Fiorletta, per Corecom Lazio la Presidente Maria Cristina Cafini e per il Comune di Latina il Sindaco Damiano Coletta. Era presente anche l’Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori.

Orari del Front Office

Secondo il Protocollo, il Comune di Latina istituirà una postazione di front-office nei locali di Corso della Repubblica n.116. Lo sportello sarà aperto 3 giorni alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 17.