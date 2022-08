Marino Fardelli presenta il suo libro “Sulla Terra Rossa”

Venerdì 5 Agosto, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale dell’Isola Del Liri, “M.Galante”, Marino Fardelli, Difensore Civico

della Regione Lazio, presenterà il suo libro “Sulla Terra Rossa – piccolo diario di viaggio di un Difensore Civico

in Camerun”.

Poco dopo la sua nomina a Difensore Civico della Regione Lazio, nel settembre 2021, Marino Fardelli riceve

l’invito a recarsi a Yaoundé, in Camerun, in occasione della VII Convenzione Nazionale e 30° Anniversario del

partito d’opposizione “Unione Democratica del Camerun”, i cui

fondamenti filosofici e ideologici mirano, sin dalla sua costituzione nel 1991, a rendere il Camerun un paese

realmente democratico. A invitarlo è Patricia Tomaino Ndam Njoya, Leader del partito, Sindaca del Comune di

Foumban, Presidente dell’Unione dei Comuni del Dipartimento di Noun,imprenditrice nel settore del caffè e scrittrice. Patricia Tomaino Ndam Njoya, di origini italiane, è la prima donna sindaco nella storia di Foumban.

Viaggio in Camerun

Nell’occasione, Fardelli, ci parlerà del suo viaggio in Camerun ma anche di se stesso, senza i filtri della politica. Sarà un racconto speciale, di un “viaggio suo”, dove si è riscoperto raccontandoci con gli occhi di un tempo

l’Africa di oggi in un libro ricco di emozioni, descrizioni e verità. Sull’Africa che ha conosciuto, certamente, ma

inevitabilmente anche su sé stesso.

Parte dei proventi derivanti dalla vendita del volume saranno donati a “ECOLE AFRICAINE D’ ETHIQUE”

Comune di Foumban – Camerun, per consentire a 20 studenti di completare i loro studi.

Durante l’evento saranno anche esposte le splendide opere dell’ artista albanese di nascita, isolana di adozione,

Aurora Thomo.

Saranno presenti il sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessore Laura Palleschi.