Montecompatri in musica con Silverstein e De Luca

La città di Montecompatri sarà tutta una festa la viglia di Pasqua. Infatti, sabato 9 aprile, presso Palazzo Annibaldeschi, sarà possibile assistere all’interpretazione artistica di Elicia Silverstein, al piano e di Christian De Luca al fortepiano.

La scaletta sarà così articolata:

FRANZ SCHUBERT

Sonata per violino e fortepiano Op. 137 n. 2, D. 385, in La minore

Allegro moderato, Andante, Menuetto, Allegro. Trio, Allegro CARL MARIA VON WEBER

Sonata Op. 10 n. 5 in La Maggiore

Tema dell’Opera Silvana – Andante con Moto

Finale – Siciliano – Allegretto Sonata Op. 10 n. 6 in Do Maggiore

Allegro con fuoco, Largo, Polacca intervallo LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata per violino e pianoforte n. 9 in La maggiore, op. 47 “a Kreutzer”

Adagio sostenuto. Presto

Andante con variazioni

Finale. Presto Elicia Silverstein, violino

Christian de Luca, fortepiano

Ingresso 10€ con prenotazione obbligatoria al 339.27.48.814

Elicia Silverstein: chi è, la carriera, le nomination

La violinista Elicia Silverstein è vincitrice del Best Newcomer 2020 Award del BBC Music Magazine. Sta rapidamente collezionando trionfi sulla scena internazionale grazie alle sue interpretazioni ricche di sfumature, audaci e sapienti e con un repertorio che spazia dal Seicento alla musica del ventunesimo secolo. Ugualmente a suo agio su strumenti antichi e moderni, come solista o in formazioni cameristiche, il suo modo di suonare “elegante […] e splendidamente pieno di inventiva” (The Strad) unito al suo approccio “emotivamente sapiente” (Gramophone) la rendono una delle voci più importanti della sua generazione.

Nelle scorse stagioni si è esibita come solista con numerosi gruppi. Tra questi spiccavano The Orchestra of the Age of Enlightenment (UK), Kölner Akademie (DE), Barokkanerne (NO), L’Orchestra Filarmonica del Nord Macedonia (MK), giusto per citarne alcuni. È stata ospite delle trasmissioni radiofoniche La stanza della musica di RAI Radio3 Suite, Young Artist Showcase di WQXR (USA) e In Tune di BBC Radio 3 (UK). Il suo primo CD da solista, The Dreams and Fables I Fashion, è stato pubblicato dall’etichetta britannica Rubicon Classics nell’ottobre 2018 con il plauso della critica internazionale. Appassionata di musica da camera, collabora regolarmente col violoncellista Mauro Valli e il liutista Michele Pasotti, coi quali ha fondato l’ensemble Harmonical Miscellany nel 2016.

Suona in duo con la cembalista e pianista Alexandra Nepomnyashchaya e ha suonato musica da camera con Patrick Ayrton, Richard Egarr, Robert Levin, Naruhiko Kawaguchi, Ani Kavafian, Paul Coletti, e membri del Ebène Quartet.

Nata a New York, ha iniziato a suonare il violino all’età di due anni. Dopo essersi diplomata alla pre-college division della Juilliard School, ha proseguito gli studi al Conservatorio della Colburn School a Los Angeles con Robert Lipsett e Arnold Steinhardt, dove è stata selezionata per esibirsi come solista con la Colburn Orchestra in numerose occasioni. Si è trasferita in Europa grazie alla borsa di studio Fulbright della Netherland-America Foundation conseguendo un Master of Music cum laude al Conservatorium van Amsterdam sotto la guida di Vera Beths, Anner Bylsma e Lucy van Dael. Nel 2020 ha lanciato un corso di approfondimento sulle prassi storicamente informate presso le Boston Youth Symphony Orchestras, in collaborazione col loro direttore musicale Federico Cortese, unico progetto del suo genere sul panorama americano. È attualmente Affiliate Professor di violino presso The University of Delaware (USA), e ha effettuato masterclass presso il Barratt Due Musikkistitutt (NO), la Yehudi Menuhin School (UK), il Norakammermusik Festival (SE), e presso diversi conservatori italiani.

Silverstein suona un violino costruito da J.B.Vuillaume a Parigi nel 1856 (copia di un Guarnieri del Gesù) e con archi di René-William Groppe, Ralph Ashmead e Andrea Proietti.

Christian De Luca: chi è, la carriera, le nomination