Roma, al via la terza edizione del Bar Roma Show: ecco le date e dove si farà

Il 29 e il 30 Maggio al Palazzo dei Congressi, a Roma, prende vita l’unico evento italiano dedicato al mondo del beverage e della miscelazione.

Bar Roma Show: unico evento in Italia del beverage

Sta per tornare l’unico evento in Italia esclusivamente dedicato all’industria del beverage e al mondo della mixology. Il 29 e il 30 maggio il Roma Bar Show riempirà le sale dello storico Palazzo dei Congressi dell’Eur di migliaia di

brand e di operatori della miscelazione nazionale e internazionale. Due giorni di esperienze, masterclass, seminari, talk, degustazioni, e – novità assoluta di questa terza edizione-

la finale della prima edizione dei Roma Bar Show Awards, un riconoscimento nato per valorizzare l’eccellenza

italiana nell’industria dei bar, celebrandone la maestria e offrendo un’importante opportunità di visibilità per i bar

e i bartender più talentuosi.

(iscrizioni aperte fino al 19 maggio, per candidarsi: https://romabarshow.com/awards/ ).

Primo e unico appuntamento italiano del settore, il Roma Bar Show si rivolge a tutto il mondo dell’hospitality e dei consumatori consapevoli e accoglierà migliaia di addetti ai lavori e di appassionati.

Si potrà visitare Piazza Italia, l’aerea espositiva interamente dedicata al nostro Paese, che vanta una tradizione

secolare come quella della Spirit Industry che ha saputo conquistare i mercati di tutto il mondo; conoscere i brand

che fanno della tradizione un tratto distintivo del proprio lavoro, a distillerie riconosciute in ambito

internazionale, fino ad arrivare alle ultimissime new entry che si stanno posizionando nel mercato italiano,

tutto questo sarà compreso nello spazio espositivo che celebrerà la nostra ricchissima tradizione liquoristica.

Tra i partner del Roma Bar Show – che da quest’anno godrà del patrocinio dell’assessorato ai Grandi Eventi,

Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma -, anche ATAC, l’azienda per la mobilità di Roma Capitale,

per sostenere gli spostamenti green e responsabili, grazie alla quale sarà possibile raggiungere la location con bus e metropolitane brandizzate, e i possessori di Metrebus Card potranno accedere con una riduzione del biglietto.

Le parole di Andrea Fofi, uno dei soci fondatori

«Roma Bar Show non è semplicemente un evento – commenta Andrea Fofi, uno dei soci fondatori insieme a

Giuseppe Gallo, Fabio Bacchi e Jerry Thomas Project – Roma Bar Show è un’intuizione, un progetto, una filosofia,

uno stile di vita. In due giornate si racchiudono gli sforzi di un anno, le idee e le iniziative che animano tutto il team

di lavoro affinché diventino il punto di riferimento dell’industria del beverage e del mondo della mixology su scala

nazionale e internazionale.

Il Roma Bar Show – spiega concludendo Fofi – è diventato leader non solo nell’ambito della bar industry, ma anche nella formazione di settore, con masterclass di alto livello che attirano protagonisti di calibro mondiale –

tra aziende e barman -, e ponendosi quale apripista di segmenti e tematiche di interesse sociale trasversale, come l’inclusione e la sostenibilità».

Ospiti nazionali ed internazionali

Diverse le aree espositive e di intrattenimento, a partire da Piazza Italia, interamente dedicata al nostro Paese e alle eccellenze; il Mexican Village e il suo stage che per quest’anno accoglieranno i visitatori nella splendida terrazza del Palazzo. Non mancheranno gli appuntamenti con i brand nelle tasting room, un’area dedicata alla mondo del caffè

con il Coffee Village e ovviamente un’ampia offerta di food.

E poi l’Educational Program di RBS2023, che vedrà ospiti internazionali affrontare tematiche di attualità nella

bar industry quali inclusività e sostenibilità, ma anche l’evoluzione della miscelazione e del mondo dei bar.

Tantissimi i nomi di spicco da Julie Reiner, mixologist e bar owner conosciuta per il suo contributo nell’innovazione

della miscelazione in USA, nonché giudice della serie Netflix “Drink Masters”; Simon Ford di Ford Gin, Shingo Gokan, mixologist e bar owner giapponese di diverse realtà tra New York e Shangai.

I ragazzi del Maybe Sammy di Sidney premiati come “Best International Bar Team Award”.

E ancora, Giacomo Giannotti e Margarita Sader del Paradiso “Best Bar Award 2022”accompagnati da Martin Hudak

e Stefano Catino ci parleranno di cosa occorre per diventare il miglior bar al mondo mentre Monica Berg,

Alex Frezza e Lydia Soedadi ci parleranno di “Lessons of a Bar owner”.

Ricca di nomi la tavola rotonda dedicata all’”Agave Spirit” (coinvolte anche le Ambasciate di Messico e Guatemala

e i relativi Ambasciatori), con ospiti del calibro di Ivan Saldagna, Stefano Francavilla, Esteban Morales, Jesse Este,

Sophie Decobecq e tanti altri. La RBS Academy by Perrier verrà invece interamente dedicata ai bar e ai loro

progetti vedendosi alternare sul palco locali del calibro del Paradiso e l’Essentia (SIPS) di Barcellona,

il Line di Atene, il Gibson di Berlino, il Limantour di Città del Messico, il Maybe Sammy di Sidney e l’SG Club di Tokyo.

L’evento ospiterà il World Class

Roma Bar Show sarà anche per questo 2023 la location che ospiterà la finale italiana del World Class, in programma martedì 30 maggio nell’Auditorium del Palazzo dei Congressi, e la finale mondiale del contest Art of Italicus che inaugurerà il Bar Show con un pre-opening party nella serata di domenica 28 maggio.

Un appuntamento imperdibile che è diventato negli anni il punto di riferimento non solo per gli operatori

professionali e per il marketplace privilegiato, permettendo ai partecipanti di fare business di qualità, ma anche per

tutta la città di Roma, Capitale indiscussa di un indotto e di un’immagine del vero Made in Italy.