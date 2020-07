Roma, Davide Bordoni (LEGA): Raggi a P.zza del Popolo pensa a pagliuzza non a Città

“A Roma centrodestra più unito che mai. Una grande manifestazione a piazza del Popolo, nel rispetto delle regole, a sostegno del nostro leader Matteo Salvini e di tutto il centrodestra. L’iniziativa è nazionale ma su Roma assume una maggiore importanza per la condizione in cui versa la Capitale, un avviso di sfratto a Raggi e al governatore Zingaretti. Una Piazza pulita in una città sporca, se la preoccupazione della sindaca è quella di raccomandarsi di non lasciare neanche una pagliuzza a terra guardi alle travi che accecano la Capitale, dai rifiuti ai trasporti. L’incapacità grillina in Campidoglio e l’assenteismo del segretario PD in Regione ci dimostrano che è giunta l’ora di cambiare: troppi rimpalli di responsabilità sullo sfondo di una sanità in cui, dopo il Covid, pesa ancora lo scandalo mascherine. Il nostro slogan e’ Roma torna Capitale, grazie all’impegno del coordinatore romano Claudio Durigon e di tutti i nostri sostenitori. A Roma presto metteremo in campo le nostre proposte, concrete e realizzabili che altre forze politiche non hanno saputo neanche immaginare. Oggi ribadiamo, come esortato da Matteo Salvini, la necessità di risposte concrete sul tema della sicurezza, del sostegno al comparto produttivo e degli aiuti a famiglie e lavoratori. Il nostro scopo principale è di riportare questi temi nell’agenda politica della Capitale e del Paese”.

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.