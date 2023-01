Velletri, ancora furti di defibrillatori in città

Ancora una volta la città di Velletri, in provincia di Roma, si è trovata costretta a fare i conti con l’ennesimo furto. Anzi: con due furti. Stiamo parlando di due dei quattro defibrillatori scomparsi nella giornata del 19 gennaio 2023.

Questi sono stati donati dal Comune di Velletri e dalla Croce Rossa Italiana e dall’Associazione Shanky Quad.

Le parole dell’Assessore Menicocci

L’Assessore Edoardo Menicocci, ha espresso, a nome di tutto il Comune, delusione ed indignazione. Non sono mancati messaggi e chiamate di solidarietà, segno di una comunità comunità unita e pronta a sostenere la causa per far tornare i defibrillatori presto al loro posto.