“Legate da un sottile filo rosso”: lunedì 14 la presentazione del nuovo libro della scrittrice Anna Silvia Angelini

Lunedi 14 marzo alle ore 16.00, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio (via della Pisana 1301), la scrittrice Anna Silvia Angelini presenterà il suo nuovo libro “Legate da un sottile filo rosso”, edito da Bertoni. Intervengono Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio, l’Editore Jean Luc Bertoni, Vittoriana Abate giornalista RAI 1, Stefano Callipo, presidente osservatorio violenza e suicidio, Marina Baldi, docente genetica forense, Monica Brandiferri, consigliera pari opportunità provincia di Teramo. Modera la giornalista Antonella Rizzo.

È prevista inoltre la partecipazione di Massimiliano Ferragina, artista, Paola Zanoni, giornalista, Stefania Cacciani, psicologa, Federica Pansadoro, giornalista, Simona Battistelli, artista, e Simona Abate, psicologa.

“In un mondo in continua evoluzione, che ha raggiunto notevoli traguardi sociali, sembra che il riconoscimento dei diritti e della parità di genere debba richiedere ancora fatica e tempo”, spiega la scrittrice nonché presidente dell’associazione AIDE Nettuno APS. “Siamo vicini alla giornata internazionale dei diritti delle donne e le storie descritte nel mio libro non fanno altro che ricordare quanto il ruolo della donna contemporanea sia ancora agganciato a degli stereotipi storici.”

Nel corso dell’evento verranno letti dei brani del libro dalla scrittrice Antonella Rizzo.

Il libro mette in evidenza il ruolo della donna e la sua sacralità, tracciando un excursus storico sulla violenza di genere. Arricchito dalla prefazione della giornalista Vittoriana Abate e dalle immagini artistiche di Simona Battistelli a corredo di ogni storia, il testo si ripropone di accompagnare il lettore verso una nuova consapevolezza. Anna Silvia Angelini è alla sua seconda pubblicazione dopo il successo del suo libro d’esordio “La Violenza Declinata”, anche in questo caso curato dalla casa editrice Bertoni.

Per via delle restrizioni l’evento è su invito. Per info: annasilviaangelini@gmail.com